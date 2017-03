Die Stadtbibliothek Kempten braucht mehr Platz

Bücher · Eine Leseecke, in der Kinder in Ruhe ihr Buch lesen könnten, gibt es in der Stadtbücherei nicht – nur einen Tisch mit Stühlen. Es fehlt einfach ein gemütlicher Lesebereich.



Stadtbibliothek Kempten in der alten Orangerie im Hofgarten. Leiterin der Bibliothek Andrea Graf. Bild: Matthias Becker Auch viele andere Dinge, die eine zeitgemäße Bibliothek ausmachen, wie eine 24 Stunden Rückgabe, Barrierefreiheit oder kindgerechte Regale, gibt es in der Orangerie nicht, sagt Leiterin Andrea Graf. Die Bücherei sei einfach zu klein. Auf etwa 1500 Quadratmetern sind in der Bücherei 80 000 Bücher, DVDs, Spiele und CDs untergebracht. Wünschenswert seien 3000 Quadratmeter, sagt Graf. Doch mehr Platz für eine Bücherei in einer Welt, in der Bücher aus dem Internet herunter geladen werden können und Filme und Musik jederzeit verfügbar sind? Die Ausleihen würden steigen, sagt Graf, allein im Jahr 2016 habe man über 630 000 Entleihungen registriert. Mehr über die Platzprobleme der Kemptener Stadtbibliothek erfahren Sie in der Montagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kempten, vom 13.03.2017.



