Die Lindenberger Stadtbibliothek ist zu klein und für gehbehinderte Menschen nicht erreichbar

In schöner Regelmäßigkeit taucht das Thema auf – und ebenso regelmäßig gerät es wieder in Vergessenheit. Die Lindenberger Stadtbücherei klagt seit Langem über Raumnot und schlechte Zugänglichkeit.



Stadtbücherei Lindenberg Bild: Bettina Buhl

Der Bericht, den die Leiterin alljährlich im Stadtrat vorträgt, macht zweierlei deutlich: Dass einerseits die von einem engagierten Team betreute Bücherei angenommen wird, dass dieses Team andererseits mit Rahmenbedingungen zurecht kommt, die einer modernen Stadtbücherei nicht angemessen sind.

Die Lindenberger SPD nimmt sich jetzt des Themas an. In zwei öffentlichen Veranstaltungen unter dem Titel „Bücherei 2020 – Wie soll Lindenbergs Bücherei aussehen?“ will sie Meinungen einholen und Strategien für die nächsten Jahre entwickeln.