Die Kemptener sind in der Allgäuhalle auf der Suche nach dem besonderen Schnäppchen

Flohmarkt · Für viele Kemptener und Allgäuer ist es ein festes Ritual: Am Samstag auf den Flohmarkt gehen und nach Kuriosem, Brauchbarem, Wertvollem oder Dekorativem Ausschau halten und sich über ein echtes Schnäppchen freuen.

Bilderstrecke: 6 Bilder Flohmarkt in der Allgäuhalle Kempten



Flohmarkt in der Allgäuhalle Kempten Bild: Matthias Becker

Es ist wie eine Schatzsuche – unter dem vielen Trödel das eine Stück zu finden, das man schon immer suchte und schon so lange so dringend braucht. Und diese Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen treibt sie an, die leidenschaftlichen Flohmarktgänger. Doch auch die Händler haben ihren Spaß.