Die Jugend in Immenstadt diskutiert über die Zukunft ihrer Stadt

Jugend · Was bewegt junge Menschen in Immenstadt, was würden sie ändern, wenn sie könnte, und was soll auf jeden Fall so bleiben, wie es ist? Darüber wollen Jugendliche bei einem zwanglosen, gemütlichen Treffen in Immenstadt am Donnerstag, 30. März, reden.



Immenstadt Bild: Sylvie Stocker Den ersten „Jugendpolitischen Stammtisch“ hat das neue Jugendparlament der Stadt organisiert und sich dabei mit der Junge Union, den Jusos und den Jungliberale zusammengetan. Doch an dem Abend geht es nicht um Parteipolitik, sondern um die Jugend und ihre Ideen. Eingeladen sind alle Jugendlichen in und um Immenstadt – egal, ob sie dort wohnen, arbeiten oder zur Schule gehen. Das Treffen beginnt um 20 Uhr im Gasthof „Drei König“ am Marienplatz. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Dienstagsausgabe des Allgäuer Anzeigeblatts vom 28.03.2017.



