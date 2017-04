Die Gemeinde Grünenbach hat für Bauland doppelt so viele Bewerber wie Grundstücke

Nachfrage · Über eines sind sich Bürgermeister, Gemeinderäte und die Bürger wohl einig: In Grünenbach lebt es sich gut. Beweis sind nicht nur die Zahlen aus dem Standesamt, die Rathauschef Markus Eugler bei der Bürgerversammlung vorstellte: Die Zahlen für Einwohner, Geburten und Eheschließungen sind gestiegen.



Die Tafeln sind in die Jahre gekommen. Die Gemeinde will die Bürger ins Boot holen, wie die Gestaltung aussehen soll. Bild: Bettina Buhl

Geht es bei Nachfrage um Bauland, zeigt sich ebenfalls, dass die Gemeinde ein beliebter Wohnort ist. Da die Nachfrage für Bauplätze derart groß ist, wird sich der Gemeinderat Gedanken über ein Punktesystem machen müssen, nach dem er dann die Bauplätze vergibt, kündigte Bürgermeister Markus Eugler an.

Eigentlich habe man sich vorgestellt, dass das Baugebiet für eine Weile reicht. „Jetzt müssen wir uns fragen: Sollen wir gleich alles verkaufen und das nächste Baugebiet ausweisen? Dabei müssen wir uns auch fragen: Was verträgt das Dorf?“, sagte Eugler. Es sei nicht geplant gewesen, dass die Gemeinde in den nächsten drei Jahren weiteres Bauland ausweist.

Auf Nachfrage von Markus Immler betont der Rathauschef, dass die Gemeinde derzeit keine Pläne für ein neues Baugebiet habe. Die Gärtnerei in Schönau wird noch bis Juni in Betrieb sein. Dann werden die Gebäude zurückgebaut und das Areal erschlossen. Häuslebauer können laut Eugler wohl Mitte 2018 mit ihren Eigenheimen beginnen. Einen konkreten Bebauungsplan und eine Kalkulation, was die Grundstücke kosten sollen, gebe es noch nicht.