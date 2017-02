Die Füssener Tafel braucht neue ehrenamtliche Helfer: Josef Selzer (79) und Helmut Hoffmann (76) hören auf

Abschied · Dass es in einer Kleinstadt wie Füssen so viele Menschen gibt, die auf die Tafel angewiesen sind, hätte Josef Selzer nicht gedacht. Der heute 79-Jährige ist von Beginn an als ehrenamtlicher Helfer dabei und weiß inzwischen: „Es gibt hier viele Bedürftige, die nur eine kleine Rente oder ein geringes Einkommen haben.“



Helmut Hoffmann (links) und Josef Selzer hören als Fahrer und Beifahrer für die Füssener Tafel auf. Die beiden waren seit der Gründung 2008 dabei. Bild: Katharina Müller Für sie hat er sich, ebenso wie sein Kollege Helmut Hoffmann, immer gern engagiert. Nach etwa neun Jahren hören die beiden jedoch als Fahrer und Beifahrer für die Tafel auf. „Die Arbeit geht inzwischen doch auf die Knochen“, sagt der 76-jährige Hoffmann. Die Kisten mit den Waren bei den Geschäften und auf dem Wochenmarkt einzusammeln, zu tragen und in den Transporter ein- und auszuladen, sei ihm in den vergangenen Jahren immer schwerer gefallen. So geht es auch Selzer. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Mittwochsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Füssen, vom 01.02.2017.



