Der König-Ludwig-Verein in Erkheim feiert 40-jähriges Jubiläum

Veranstaltung · Seit 40 Jahren gibt es in Erkheim den König-Ludwig-Verein. Diesen runden Geburtstag hat der Verein nun mit einer öffentlichen Veranstaltung gefeiert. Gottfried Seeberger berichtete aus der Vereinschronik, die in Erkheim geborene Schlossführerin Birgit Schöllhorn über ihre Arbeit als Führerin auf Schloss Neuschwanstein.



Bei der Feier zum 40-jährigen Bestehen des König-Ludwig-Vereins in Erkheim wurde der langjährige Vorsitzende Josef Bader von seinem Nachfolger Reinhold Müller zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Bild: Karl Michl

Chronist Hubert Braunmiller habe in mehr als 750 handgeschriebenen Berichten das Vereinsleben in den 40 Jahren lückenlos dokumentiert, sagte Seeberger. Gegründet worden sei der Verein am 29. Januar 1977 von 13 Personen.

Laut Satzung hat sich der Verein die Erhaltung des Andenkens an König Ludwig II. von Bayern, das Eintreten für die Ehre Bayerns sowie die Förderung der Pflege des heimatlichen Brauchtums und der Geselligkeit zum Ziel gesetzt, erklärte Seeberger.