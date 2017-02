Der Kaufbeurer Chirurg Veit Zimmermann arbeitet an Bord auf dem "Schiff der Hoffnung"

Humanitäres · Dr. Veit Zimmermann steht in der kleinen Küche seiner Praxis und gießt sich ein Glas Leitungswasser ein. „Wenn man erst mal in so einem Land gewesen ist, lernt man diese alltäglichen Dinge wirklich schätzen“, erzählt er zwischen zwei Schlucken.



Dr. Leo Cheng (links) und Dr. Veit Zimmermann besuchen eine Patientin nach einer Operation auf der Africa Mercy. Zur Feier des Tages trägt der Kaufbeurer Zimmermann seinen Funky-Friday-Kittel. Bild: Mercy Ships Der Kaufbeurer Chirurg ist gerade aus dem afrikanischen Benin zurückgekommen. Dort hat er nicht etwa Urlaub gemacht, sondern gearbeitet –auf einem Schiff. Die Africa Mercy ist ein Hospitalschiff und gehört zur Flotte der internationalen Hilfsorganisation Mercy Ships. Was Zimmermann auf dem Klinikschiff erlebt hat, erfahren Sie in der Mittwochsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kaufbeuren, vom 15.02.2017.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper