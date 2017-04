Der Altbürgermeister der Stadt Marktoberdorf, Franz Schmid, ist gestorben

Ehrenbürger · Im Alter von 93 Jahren ist am Mittwoch der ehemalige Marktoberdorfer Bürgermeister Franz Schmid gestorben. Als Kommunalpolitiker und Unternehmer galt er als Macher und Visionär zugleich. Einen Namen machte er aber auch als Förderer der Kunst.



Altbürgermeister Franz Schmid, Ehrenbürger der Stadt Marktoberdorf, ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Umfangreich sind die Verdienste, die er sich um Marktoberdorf erworben hat. Bild: Gerlinde Schubert

Eigenschaften wie Tatkraft, Weitblick und soziales und kulturelles Engagement sind eng mit ihm verbunden. Er wurde aufgrund seiner Verdienste 1991 zum Ehrenbürger ernannt. Ausgezeichnet worden war er auch mit dem Kulturpreis der Stadt Marktoberdorf.

Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell sagte gestern, Franz Schmid sei ein Multitalent gewesen: Unternehmer, Erfinder (Tunnelofen, Ziegel-Fertigbautechnik), Politiker, Stadtentwickler und Mäzen moderner Kunst. „Wir verdanken ihm viel von dem, was wir heute als selbstverständlich nehmen, unter anderem das Veranstaltungszentrum Modeon und die Neubaugebiete zum Beispiel im Gewend".

Mitgewirkt habe er darüber hinaus in Zusammenarbeit mit dem Marktoberdorfer Landtagsabgeordneten Richard Wengenmeier an der Ansiedlung der Bayerischen Musikakademie in Marktoberdorf. Das Künstlerhaus sei mittlerweile zum Begriff in der überregionalen Kunstszene geworden.