Das alte Kaufbeurer Eisstadion ist für seine Dachkonstruktion berühmt

Bauwerk · Schock für den ESV Kaufbeuren: An diesem Freitagmorgen um 10 Uhr des Jahres 2012 darf das heimische Eisstadion nicht mehr betreten werden. In einem Gutachten, das am Donnerstagabend zuvor der Stadt vorgelegt worden war, stellten Architekten, Bauingenieure und Statiker fest, dass die Bausubstanz des Stadions einsturzgefährdet ist.



Eisstadion Begehung Bild: Harald Langer Was dann passierte, ist bekannt. Die vom ESVK betriebene Sportstätte der Stadt bekam noch eine Gnadenfrist, aber ihr Ende war eingeläutet. Nun steht ihr Abriss bevor. Wenn das Bauwerk voraussichtlich Anfang 2018 dem Boden gleichgemacht ist, wird es nicht nur wegen schöner Spiele, sondern auch wegen seiner Dachkonstruktion in Erinnerung bleiben. Warum die Dachkonstruktion Fluch und Segen zugleich ist, lesen Sie in der Samstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kaufbeuren, vom 29.04.2017.



