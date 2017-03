Chloralarm in Sonthofener Mehrfamilienhaus: Feuerwehr rückt aus

Einsatz · Am Samstag wurde die ILS Allgäu gegen 14:00 Uhr darüber informiert, dass es in einem Mehrfamilienhaus nach Chlor riechen würde. Sofort wurden die Feuerwehr Sonthofen und die Feuerwehr Rieden über die Sirene in den Brunnenbach nach Sonthofen alarmiert.

Bilderstrecke: 8 Bilder Chloralarm in Sonthofen

Chloralarm in Sonthofen Bild: Benjamin Liss Beim Eintreffen der Feuerwehren konnte kurz ein Chlorgeruch wargenommen werden. Die Einsatzkräfte wurden unter Atemschutz in das Mehrfamilienhaus geschickt. Nach mehreren Messungen konnte aber kein Gas oder ähnliches festgestellt werden. Zur Sicherheit wurden alle Wohnungen kontrolliert. Nach knapp eineinhalb Stunden rückten die Einsatzkräfte wieder ab. Woher der Geruch kam, ist noch unklar.