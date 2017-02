Bühler kämpfen um ihr Vereinehaus: Feuerwehr, Musikkapelle, Schützen und Pfarrgemeinde setzen sich ein

Konflikt · Es geht um das Vereinehaus im Immenstädter Ortsteil Bühl am Standort Alte Schule: Ein heißes Eisen und Florian Hierl (Aktive) war es sichtlich unwohl, als er in der jüngsten Stadtratssitzung den Vorschlag örtlicher Vereine erläuterte.



Soll die Alte Schule in Bühl erhalten oder abgerissen werden? Vereine und Pfarrgemeinde wollen vor allem ihr Dorfgemeinschaftshaus. Bild: Franz Summerer

Zuvor hatte ihn Ulrich Kennerknecht (Junge Alternative) erstaunt gefragt, warum die Bühler Vereine die Planung für das Dorfgemeinschaftshaus nicht selbst in die Hand nehmen würden. Das habe in anderen Ortsteilen doch auch funktioniert. „Weil das in Bühl nicht so einfach ist“, sagte Hierl.

Der Hintergrund: In Bühl gibt es eine lautstarke Gruppe von Bürgern, die die Alte Schule unbedingt erhalten will. Und sie hat die Unterstützung vom Architekturforum und weiteren Architekten.

„Wenn wir die Planung für das Gemeinschaftshaus selbst machen und zu dem Ergebnis kommen, dass die Alte Schule weg muss, wird es sofort heißen, wir hätten es so hingedreht“, sagt nicht nur Hierl. Auch Karin Mayer, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats in Bühl, befürchtet das: „Dabei ist es nicht unser unbedingtes Ziel, das Haus abzureißen. Uns geht es nur um das Dorfgemeinschaftshaus.“ Wenn sich beides vereinbaren lasse, sei es allen recht.