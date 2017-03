Buchloes Bürgermeister (59) befindet sich nach Herzinfarkt in der Klinik

Politik · Nach einem Herzinfarkt befindet sich Buchloes Bürgermeister, Josef Schweinberger (59), seit Samstag im Klinikum Kaufbeuren.



Buchloes Bürgermeister Josef Schweinberger Bild: Günter Enzensberger

Er soll voraussichtlich Ende der Woche wieder entlassen werden und geht danach in Reha.

Dritter Bürgermeister Manfred Beck leitet nun die Geschäfte, denn auch der Zweite Bürgermeister, Bernhard Seitz, ist derzeit erkrankt.

Wie am Rande der Bauausschusssitzung am Dienstagabend bekannt wurde, wurde Schweinberger am Samstagmittag ins Klinikum Kaufbeuren eingeliefert und dort operiert.