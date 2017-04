Buchloer Türken: Zwischen Vaterland und Heimat

Integration · Buchloer Türken sind nach eigener Meinung zu 50 Prozent gut integriert. Viele Hindernisse bei der Integration „Mein Vaterland ist die Türkei, Heimat jedoch Deutschland“, sagt Hatice Kozak aus Buchloe.



Die deutsche und die türkische Nationalflagge bzw. Fahne wehen einträchtig im Wind. Bild: Bernhard Weizenegger

359 Türken leben derzeit in der Stadt, in etwa gleichviele Frauen und Männer. „Meiner Meinung nach ist in etwa die Hälfte der hier lebenden Türken gut integriert“, sagt Fatima Tarhan. Denn einem Teil fehle es am Willen, sich zu integrieren, meint Erhan Kozak (55).

Das sieht Gülsah Gölemez, 37-jährige gebürtige Hamburgerin mit türkischen Wurzeln, ähnlich: „Für mich hat Integration etwas mit Verwurzelung zu tun, mit heimisch werden, zu Hause sein – dem einen gelingt das besser und schneller, dem anderen weniger. Dieser innere Prozess lässt sich nicht auf- oder erzwingen“.