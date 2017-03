Buchloer Sternwarte: Klare Sicht zu den Nachbarplaneten

Astronomietage · Reges Interesse zeigten die Besucher der diesjährigen Bundes-Astronomietage. Die Astronomische Gesellschaft Buchloe beteiligte sich daran und öffnete ihre Sternwarte bei Lindenberg. Bei wolkenlosem Himmel herrschte eine hervorragende Sicht und die Buchloer Sternfreunde boten den Interessierten Besuchern unvergessliche Blicke ins All und auch nützliches Hintergrundwissen.



Die Bundes-Astronomietage lockten auch in Buchloe zahlreiche Interessierte an, die einen Blick in das All werfen wollten und sich Hintergrundinformationen holten. Bild: Günter Enzensberger

Die große Anzahl verschiedener Teleskope weckte schon vorab das Interesse der vielen Gäste, die anlässlich der Bundes-Astronomietage am Samstagabend die Sternwarte der Astronomischen Gesellschaft Buchloe östlich von Lindenberg besuchten.

„Jedes Teleskop hat seinen eigenen Himmel“, hieß es dazu von Simon Manfred. Er erklärte den Besuchern nicht nur die Objekte am Firmament, sondern auch für welchen Zweck die unterschiedlichsten Teleskope speziell geeignet sind.

Das Newton-Spiegelteleskop, vor dem er stand, war ein besonders lichtstarkes Modell, wobei er anfügte, dass bei dunklem Himmel schon mit bloßem Auge bis zu 2,6 Millionen Lichtjahre weit in das All geblickt werden könne. Und auch an diesem Abend konnte man die Andromedagalaxie diffus erkennen, mit einem der vielen Teleskope ließen sich hier jedoch traumhafte Blicke in unsere Nachbargalaxie erhaschen.