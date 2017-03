Buchloer Anliegern sind geplante Schallschutzmauern an der Eisenbahnstrecke zu hoch

Verkehr · Die Deutsche Bahn hat nachgebessert: Das Unternehmen hat einzelne Einwände von Bürgern und der Stadt Buchloe in ihre Schallschutz-Planungen mit aufgenommen.



Mithilfe einer Flatterleine verdeutlicht August Aschenbrenner die geplante Höhe einer Schallschutzwand der Bahn. Bild: Aschenbrenner

Dadurch soll der Lärm für die Anwohner – hervorgerufen durch das höhere Zugaufkommen nach der Elektrifizierung – an der Eisenbahnstrecke von Geltendorf nach Lindau verringert werden. Nicht alle Anlieger sind allerdings mit den nun vorliegenden Tekturplänen einverstanden.

Sie stören sich in erster Linie an der Höhe der Schallschutzwände. Der Stadtrat befasst sich in seiner morgigen Sitzung ebenfalls mit den Plänen der Bahn. Beginn ist um 18 Uhr.