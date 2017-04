Buchenberg bereitet sich auf Fanta-4-Konzert und Rock-Festival vor

Musik · Zum Open-Air-Konzert von Fanta Vier und dem Festival Rock-the-King fahren Shuttle-Busse aus dem ganzen Allgäu. Welche neuen Details es noch zu den Veranstaltungen gibt



Fotomontage Fanta Vier Konzert und Rock the King Festival, Buchenberg Arena, Open Air Bild: Allgäu Concerts

Als die Journalisten aus München in Buchenberg ankamen, waren sie verunsichert: Hier sollen die Fantastischen Vier auftreten und ein Rock-Festival stattfinden? Auf der grünen Wiese zwischen Bauernhof und Wald? „Wenn man es genau nimmt, liegen wir hier recht zentral“, sagte Franz Bernhard von Allgäu Concerts bei der Pressekonferenz am Montag.

Der Veranstalter der Konzerte bezog sich damit auf die Anbindung an Autobahn und B12 - und fügte schmunzelnd hinzu: „Sie dürfen ruhig lachen.“ Anschließend stellte er neue Details zu den kommenden Konzerten vor.

So sollen eigens zur Verfügung gestellte Busse Musikfans in sechs Linien aus dem ganzen Allgäu nach Buchenberg bringen. Am 8. Juli treten dort die Fantastischen Vier auf, am 29. Juli während eines dreitägigen Festivals unter anderem Sabaton, Powerwolf, Dirkschneider, Oomph! und Schandmaul.

Ziel der Shuttle-Busse ist die Grund- und Mittelschule, von wo aus die Besucher in etwa fünf Minuten zu Fuß ans Konzertgelände gelangen. „Die Schule ist dafür ideal“, sagt Stefan Bernhard – zuständig etwa für technische Fragen - und verweist auf die dortige Bushaltestelle und die Nähe zum Veranstaltungsort. Der Fußweg werde ausgeschildert.

Damit genügend Busse zur Verfügung stehen, bittet Allgäu Concerts jeden, der per Bus-Shuttle anreisen möchte, dies vorab online anzumelden (siehe unten). Wer ein Konzert-Ticket besitzt, kann das Angebot kostenlos nutzen.

Der Fahrplan der Shuttle-Busse:

Für das Konzert der Fantastischen Vier am 8. Juli:

Linie 1

Oberstdorf Bahnhof 18.00 Uhr

Sonthofen Bahnhof 18.20 Uhr

Immenstadt Bahnhof 18.30 Uhr

Waltenhofen Kaufmarkt 18.50 Uhr

Buchenberg Schule 19.10 Uhr

Linie 2

Leutkirch Bahnhof 17.30 Uhr

Wangen Bahnhof 17.55 Uhr

Isny Zentraler Busbahnhof 18.20 Uhr

Weitnau Feneberg 18.45 Uhr

Buchenberg Schule 19.05 Uhr

Linie 3

Memmingen Bahnhof 17.30 Uhr

Bad Grönenbach Aral Tankstelle 17.50 Uhr

Dietmannsried Aral Tankstelle 18.05 Uhr

Altusried Aral Tankstelle 18.20 Uhr

Wiggensbach Kapitel18.35 Uhr

Buchenberg Schule 18.55 Uhr

Linie 4

Kaufbeuren Bahnhof 17.30 Uhr

Marktoberdorf Bahnhof 17.55 Uhr

Unterthingau Edeka 18.15 Uhr

Wildpoldsried Nah & Frisch 18.30 Uhr

Buchenberg Schule 19.00 Uhr

Linie 5

Füssen Bahnhof 17.15 Uhr

Pfronten Ried Bahnhof 17.45 Uhr

Nesselwang Bahnhof 18.00 Uhr

Oy-Mittelberg Bahnhof 18.15 Uhr

Durach Feneberg 18.35 Uhr

Buchenberg Schule 19.00 Uhr

Linie 6

Von 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr fährt der Bus- Shuttle im 40-Minuten-Takt die Linie Hauptbahnhof Kempten/ Innenstadt Kempten / Open Air Gelände und wieder zurück.

Von 23:00 Uhr bis 24:00 Uhr fährt der Bus- Shuttle im 40-Minuten- Takt zum Hauptbahnhof Kempten und zum Forum Allgäu

Für das Festival Rock the King:

Das Festival dauert von Freitag (Bandwettbewerb und Warmup-Party mit DJ Evil Jared), 28. Juli, bis Sonntag, 30. Juli. Am Samstag, dem Tag der Konzerte, fahren Shuttle-Busse wie folgt:

Linie 1

Oberstdorf Bahnhof 12.00 Uhr

Sonthofen Bahnhof 12.20 Uhr

Immenstadt Bahnhof 12.30 Uhr

Waltenhofen Kaufmarkt 12.50 Uhr

Buchenberg Schule 13.10 Uhr

Linie 2

Leutkirch Bahnhof 11.30 Uhr

Wangen Bahnhof 11.55 Uhr

Isny Zentraler Busbahnhof 12.25 Uhr

Weitnau Feneberg 12.45 Uhr

Buchenberg Schule 13.00 Uhr

Linie 3

Memmingen Bahnhof 11.30 Uhr

Bad Grönenbach Aral Tankstelle 11.50 Uhr

Dietmannsried Aral Tankstelle 12.05 Uhr

Altusried Aral Tankstelle 12.20 Uhr

Wiggensbach Kapitel 12.35 Uhr

Buchenberg Schule 12.55 Uhr

Linie 4

Kaufbeuren Bahnhof 11.30 Uhr

Marktoberdorf Bahnhof 11.55 Uhr

Unterthingau Edeka 12.15 Uhr

Wildpoldsried Nah & Frisch 12.30 Uhr

Buchenberg Schule 13.00 Uhr

Linie 5

Füssen Bahnhof 11.15 Uhr

Pfronten Ried Bahnhof 11.45 Uhr

Nesselwang Bahnhof 12.00 Uhr

Oy-Mittelberg Bahnhof 12.15 Uhr

Durach Feneberg 12.35 Uhr

Buchenberg Schule 13.00 Uhr

Linie 6

Kempten Bahnhof

Freitag, 28.07.2017

Von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr fährt der Bus-Shuttle im Stundentakt zum Festivalgelände (Haltestelle Schule Buchenberg) Samstag, 29.07.2017

Von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr fährt der Bus-Shuttle im 40-Minuten-Takt die Linie Hauptbahnhof Kempten/ Innenstadt Kempten / Festivalgelände und wieder zurück.

Von 22:00 Uhr bis 01:30 Uhr fährt der Bus-Shuttle im 40-Minuten-Takt zum Hauptbahnhof Kempten und zum Forum Allgäu

Anmeldungen zum Shuttle-Service unter www.allgaeu-concerts-arena.de/bus-shuttle (für das Konzert der Fantastischen Vier) oder unter www.rock-the-king.de/infos/shuttle (für das Rockfestival).