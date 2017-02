Bilder in Unterwäsche verschickt: Zwei junge Oberallgäuer in Sonthofen wegen falscher Verdächtigung verurteilt

Gericht · Es war eine folgenschwere Entscheidung. Während eines Handy-Chats mit einem Bekannten versandte eine 20-Jährige Fotos von sich, die sie nur mit Unterwäsche bekleidet zeigen. Nur wenig später endete die Liaison mit dem 21-Jährigen und die junge Frau kehrte zu ihrem festen Freund zurück.



Smartphone Bild: Peter Kneffel (dpa)

Erst dann realisierte sie, was sie getan hatte. So versuchte sie gemeinsam mit ihrem 22-jährigen Partner, die Bilder zurückzubekommen. Sie stellten den 21-Jährigen zur Rede. Doch seine Aussage, die Fotos inzwischen gelöscht zu haben, reichte den beiden nicht, da er sich weigerte, ihnen das Handy zur Kontrolle auszuhändigen.

Das Pärchen erfand eine Geschichte, um an die intimen Aufnahmen zu gelangen. Sie sagten bei der Polizei aus, der 21-Jährige hätte die Fotos in der Berufsschule herumgezeigt. Jetzt wurden beide am Amtsgericht Sonthofen wegen falscher Verdächtigung verurteilt. Dem 22-Jährigen drohte sogar eine lange Gefängnisstrafe, weil er noch wegen eines Drogendelikts unter Bewährung stand.