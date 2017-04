Beim Maibaumfest in Wertach ging auch schon mal was schief

Maifeiertag · Am Maifeiertag, am Montag in einer Woche, heißt es für die Wertacher Trachtler: Früh aufstehen. Ab sechs Uhr wird dort der Maibaum fürs Fest am Mittag vorbereitet. „Ja, das machen wir traditionell am gleichen Tag“, sagt Armin Graf, ehemaliger Vorsitzender der Trachtler und jahrelang fürs Baumaufstellen verantwortlich.



Ende der 70er Jahre beim Aufstellen des Maibaums in Wertach, damals noch am Ortsrand und mit einem Bagger samt Seilwinde. Bild: G. Martin/J.Meyer, S. Metzger In Wertach wird der Maibaum auch erst einen Tag vorher gefällt, entrindet – und dann im Wald liegen gelassen. Wo, das wissen nur wenige Eingeweihte – und das hat seinen Grund. Graf spricht auf den verbreiteten Streich an, einen Maibaum bei Nacht und Nebel zu stehlen – und dann Auslöse zu fordern, meist in Form einer Brotzeit. Das sei in Wertach noch nie passiert. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Montagsausgabe des Allgäuer Anzeigeblatts vom 24.04.2017.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper