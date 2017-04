Bayern-1-Festival ab 19. Mai am Alpsee in Immenstadt-Bühl: Sport, Natur, Musik und Party

Veranstaltung · Sport und Natur stehen im Mittelpunkt, aber drumherum gibt es auch jede Menge Party mit viel Musik und Spaß: Vom 19. bis zum 21. Mai findet das „Bayern-1-Outdoor-Festival“ am Großen Alpsee in Immenstadt-Bühl statt.



Luftaufnahme - Immenstadt - Bühl - Alpsee Bild: Ralf Lienert

Das Angebot soll Tausende von Menschen zur Veranstaltung des Radiosenders Bayern 1 und der Stadt Immenstadt locken.

Für den Radiosender ist der Platz direkt am See mit den nahen Bergen der ideale Austragungsort. Und für Tourismuschef Alfred Becker ist es die Plattform, um Immenstadt und die Alpseeregion in ganz Bayern als Urlaubsort anzupreisen.

Dafür arbeitet er schon seit Monaten an einem ausgefeilten Sport- und Fitnessprogramm für die zweieinhalb Tage. Bis zu 20.000 Euro lässt sich die Tourismus-GmbH das kosten.

„Verkauft“ wird es in verschiedenen Rucksäcken. So können Urlauber wie Einheimische für 99 Euro einen Trecking-Rucksack erwerben, in dem sie am Samstag und Sonntag Angebote mit sechs unterschiedlichen Themenschwerpunkten finden. Mehr Infos unter: www.bayern1-outdoorfestival.de