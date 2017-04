Baukran stürzt in Buchloe um: 35.000 Euro Sachschaden

Unfall · Glück im Unglück hatten die Arbeiter auf einer Baustelle an der Rudolf-Diesel-Straße in Buchloe. Am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr stürzte dort ein Baukran um.



Umgefallener Kran bei Baustelle in Buchloe. Bild: Lisa Boger „Über die Ursachen können weder der Bauleiter noch der Kranführer etwas sagen“, berichtet ein Beamter der Buchloer Polizei. Zur Unglückszeit habe zudem kaum Wind geherrscht. „Es gibt noch keine Erklärung für das Unglück“, sagt der Beamte und fügt hinzu: „Man kann nur froh sein, dass kein Mensch zu Schaden gekommen ist.“ Der Kran selbst war seit Wochen im Einsatz. Nun ist er nur noch Schrott wert. Der Gesamtschaden liegt bei rund 35.000 Euro. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Mittwochsausgabe der Buchloer Zeitung vom 05.04.2017.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper