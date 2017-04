Bauen soll für Kommunen im Westallgäu unkomplizierter werden

Recht · Häuslebauer haben es derzeit schwer. Die Nachfrage nach Baugrund ist hoch, das Angebot rar. Die Bundesregierung will für ein wenig Entspannung sorgen. Sie hat eine Gesetzesnovelle auf den Weg gebracht, von der aktuell auch zwei Gemeinden in der Region profitieren.



Bauplan Bild: www.BilderBox.com

Kommunen sollen – freilich immer noch verbunden mit Auflagen – leichter Wohnbaugebiete ausweisen dürfen. Das kommt beispielsweise Grünenbach und Gestratz sehr gelegen.

In Grünenbach ist der Run auf die Bauplätze im geplanten Gebiet „Gärtnerei Schönau“ so hoch, dass es schon doppelt so viele Anfragen wie Bauplätze gibt. Nicht gerade täglich, aber regelmäßig kommen neue hinzu, berichtet Bürgermeister Markus Eugler.