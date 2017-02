Auftritt des Berliner AfD-Landesvorsitzenden in Niederstaufen ist Anlass für eine Kundgebung gegen Rechts

Wahlkampf · Die kleine Wiese im Zentrum von Niederstaufen erinnert an ein Mahnmal. Ein halbes Dutzend Holzkreuze mit Plakaten des Deutsch-Juden Max Mannheimer sind aufgestellt, dazwischen liegt ein Haufen Koffer – Anspielung auf die Deportation der Juden.



Beim Vortrag von Georg Pazderski war der „Löwen“ anfangs voll – mit AfDAnhängern, aber auch Gegnern. Bild: Peter Mittermeier

Es ist ein Protest gegen die Veranstaltung der AfD im Gasthaus Löwen. Dort haben sich Gegner und Anhänger der Partei versammelt.

An dem Banner kommt am Mittwochabend in Niederstaufen niemand vorbei. Zwölf Meter lang steht es an der Hauptverkehrsstraße. „Ob Pegida oder AfD – stoppt den Rechtsruck in der BRD“ steht in großen Lettern darauf geschrieben. Im gegenüberliegenden Saal sind 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung alle Sitzplätze belegt.

Oberst a.D. Georg Pazderski kündigt ein „schonungsloses Bild“ der Lage an. „Die Welt“, sagt der Berliner Landesvorsitzende der AfD mit Blick auf die Krisenherde am Rande Europas, treibt in Richtung Unregierbarkeit.“ Es ist der Auftakt für eine zweistündige Rede, in der es vor allem um Zahlen gehen wird.