Aufklärungsaktion in Weiler-Simmerberg: Hundetüten richtig entsorgen

Natur · Sie finden sich zunehmend an Wegesrändern und auf Wiesen: Volle Hundebeutel. Das ist für die Marktgemeinde Weiler-Simmerberg Anlass, gemeinsam mit Landwirten und Hundebesitzern eine Aufklärungsaktion zu starten. „Hundetüten gehören nicht in die Natur, sondern müssen richtig entsorgt werden“, appelliert Ordnungsamtsleiter Friedhold Schneider an Hundehalter.



Landwirte, Hundehalter und Gemeinde machen gemeinsam auf das Problem aufmerksam. Mit dabei beim Ortstermin in Simmerberg waren deshalb neben dem Bauhof auch Simone Nieschulze mit ihrem ... Bild: Peter Mittermeier Die Marktgemeinde hat in den vergangenen Jahren in Sachen Hundetoiletten aufgerüstet. 30 Robidog-Stationen gibt es mittlerweile, an denen unbenutzte Tüten gezogen und volle entsorgt werden können. Sie finden sich vor allem an Start- und Endpunkten von „Hundemeilen“, also Strecken auf denen viele Menschen mit ihren Vierbeinern unterwegs sind. 350 Hunde sind in der Marktgemeinde gemeldet. Ordnungsamtschef Friedhold Schneider macht eine einfache Rechnung auf: Wenn jeder Vierbeiner zweimal am Tag sein Geschäft verrichtet, sind das 700 Hundehaufen am Tag. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Dienstagsausgabe des Westallgäuers vom 21.03.2017.



