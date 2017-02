Auf Termine bei Haus- und Fachärzten muss man in Kempten und Oberallgäu teilweise wochenlang warten

Gesundheit · Wer nach Kempten zieht und dort einen Hausarzt sucht, kann unter Umständen Probleme haben. „Wir nehmen keine neuen Patienten mehr auf“, lautet ein Satz, der bei Anfragen zu hören ist. Auch beim Facharzt. Telefonische Stichproben im südlichen Oberallgäu ergeben: Diese Antworten gibt es dort nicht.



Arzt Bild: Rolf Vennenbernd (dpa)

Wartezeiten von bis zu fünf Wochen sind aber auch dort möglich – sofern es sich nicht um eine akute Erkrankung handelt, denn in diesem Falle gibt es hier wie dort Termine von heute auf morgen. Unsere Erfahrungen im südlichen Oberallgäu:

Hausärzte: Eine Vorsorgeuntersuchung ist in Oberstdorf, Oberstaufen, Rettenberg und in Wertach innerhalb von drei Wochen zu bekommen. Mehrmals ist zu hören: „Wenn Sie Zeit haben, kommen Sie doch einfach vorbei.“

Augenärzte: Wer keine akuten Beschwerden hat, muss bis zu fünf Wochen warten – so die Stichprobenergebnisse bei drei Praxen. Allerdings bietet eine große Gemeinschaftspraxis in Sonthofen sogar einen Vorsorgetermin innerhalb von drei Tagen.

Frauenärzte: Zwei Anrufe, zwei Antworten. In vier Wochen gibt es in Oberstdorf und auch in Sonthofen einen Termin zur Vorsorge.

Hals-Nasen-Ohren-Ärzte: Anrufe bei zwei Praxen (in Immenstadt und in Sonthofen) – Wartezeiten zwischen einer und drei Wochen.

Hautärzte: Zwei Arzthelferinnen bieten für die Praxen in Immenstadt und in Oberstdorf Termine in fünf bis sechs Wochen an. Die Helferin in Oberstdorf motiviert, „auch ohne Termin vorbeizukommen und zu warten“. Die Mitarbeiterin der Praxis in Immenstadt will sich telefonisch melden, falls vorher ein Patient absagt.

Orthopäden: In Immenstadt ist ein Termin ohne Schmerzen, rein zur Begutachtung, in fünf bis zehn Tagen zu bekommen beziehungsweise in vier Wochen.

Psychotherapeuten: Die Facharztgruppe ist generell schwer erreichbar. Zwei Therapeuten in Kempten verwiesen auf Wartezeiten zwischen drei und zwölf Monaten.