Andrea Sita aus Kempten testet Olivenöl für das Deutsche Olivenöl Panel

Olivenöl-Sommelier · Andrea Sita ist der einzige Olivenöl-Sommelier im Allgäu. Als einer von zwei bayerischen Testern nimmt Sita für das Deutsche Olivenöl Panel (DOP), einer Verkostungskommisson, Olivenöle unter die Lupe, bevor sie in den Handel gehen.



Der Italiener Andrea Sita ist der einzige Olivenöl-Sommelier im Allgäu. Bild: Martina Diemand

In seiner eigenen Firma „Oli Divini“ werden jene Öle abgefüllt, die Sita in seinem Geschäft, dem „Bio Mercato“ verkauft. „Leidenschaft Olivenöl“ nennt sich das kleine Unternehmen des Italieners, der mit seiner Frau Kirsten 2006 den ersten Bio-Laden in Kempten eröffnete und seit zehn Jahren den Supermarkt Bio Mercato in der Lindauer Straße betreibt.

Dass Olivenöl für Andrea Sita eine Leidenschaft ist, spürt man. Aus Ampulien, Sizilien, der Toskana und Ligurien kommen seine Lieferungen. Etwa 3.000 Liter lässt er sich in Kanistern jährlich anliefern, abgefüllt wird in einer Lagerhalle.