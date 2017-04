Altar der ehemaligen Marktoberdorfer Krankenhauskapelle sucht neuen Besitzer

Übriggeblieben · Den Altar wollte bislang niemand. Der steht noch in der ehemaligen Krankenhauskapelle in Marktoberdorf. Ebenso der Ambo und der Tabernakel. Die beweglicheren Teile allerdings sind inzwischen ausgeräumt. Sie lagern im Keller des Pfarrhauses.



Krankenhauskapelle Marktoberdorf St. Josef Bild: Wolfgang Hepke

„Wir bemühen uns, diese Gegenstände unterzubringen“, sagt Stadtpfarrer Wolfgang Schilling. Denn auf Dauer könne er sie nicht in seinem Abstellraum aufbewahren. Mehrere Versuche hat der Priester schon gemacht, um dieses Inventar sinnvoll an den Mann zu bringen. Bislang ohne Erfolg. Noch offen ist eine Anfrage des Heimatvereins Marktoberdorf. Für das Museum wollte laut Schilling die Stadtarchivarin und Museumsleiterin den Reliquienstein haben, der in die Altarplatte eingelassen ist.