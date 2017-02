Aktion in Rotkreuz-Läden im Oberallgäu: Rock, Hemd, Hose  alles für 1,50 Euro

Kempten · Hippe Klamotten namhafter Hersteller lassen sich Modebewusste in aller Regel einiges kosten. Hunderte Euro pro Outfit kommen leicht zusammen. Nicht so in den Kleiderläden des Roten Kreuzes in Kempten, Immenstadt und Sonthofen: Jedes Kleidungsstück kostet dort am heutigen Donnerstag 1,50 Euro.



Für die närrische Zeit hat der Kleiderladen des Roten Kreuzes einen großen Fundus. Zahlreiche Kostüme und bunte Accessoires stehen zur Auswahl. Bild: Renate Lerf Die Sonderaktion findet einmal im Jahr statt. Das ganze Jahr über werden in den Rotkreuz-Läden gut erhaltene Kleidung, Heimtextilien, Schuhe, Spielzeug, Geschirr, Bücher, CDs sowie andere nützliche und schöne Dinge verkauft, die gespendet wurden. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Donnerstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kempten, vom 16.02.2017.



