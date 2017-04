Ärger wegen Asbest-Entsorgung in Obergünzburg

Umweltverschmutzung · Wegen des Verdachts eines möglicherweise unsachgemäßen Abbaus von Dachplatten aus asbesthaltigem und potenziell krebserregendem Eternit hat sich ein Mann vor dem Kaufbeurer Amtsgericht verantworten müssen.



Asbest Bild: B. Wylezich, Fotolia.com (65770629)

Dem Ehemann der Chefin der Abbruch-Firma, der bei den Arbeiten im Mai 2015 vor Ort war, wurde unerlaubter Umgang mit Abfallstoffen vorgeworfen. Der 48-Jährige hatte zunächst gegen einen Strafbefehl über 2400 Euro Einspruch erhoben. Schon beim ersten Prozesstermin im Juli 2016 hatte er die alleinige Verantwortung bei einem mit dem Dach-Abbau beauftragten Subunternehmer gesehen und sich mit einem Angebot des Richters zu einer Verfahrenseinstellung gegen eine Geldauflage nicht anfreunden können.

In der aktuellen Verhandlung, zu der auch ein Sachverständiger geladen war, war sich der Angeklagte weiterhin keiner Schuld bewusst. Am Ende akzeptierte er aber eine Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage in Höhe von 2000 Euro.