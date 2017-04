500 Fische verenden im Mühlbach in Lindenberg

Wasserverunreinigung · Bei Reinigungsarbeiten ist am Freitagnachmittag in Lindenberg versehentlich Abwasser einer Firma in den Mühlbach gelangt. Etwa 500 Fische sind dadurch nach Schätzung des Wasserwirtschaftsamtes in dem Fließgewässer verendet.



500 tote Fische im Lindenberger Mühlbach: Moritz Stiefenhofen (mit Kescher) und Robert Wagner vom Kreisfischereiverein Lindau. Bild: Benjamin Schwärzler Nachdem der Kreisfischereiverein und das Wasserwirtschaftsamt die toten Tiere bemerkt hatten, haben sie gegen 15 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Diese spülte zunächst etwa eineinhalb Stunden lang den Bach mit Frischwasser aus Hydranten, um die Chemikalien zu verdünnen und dadurch Schlimmeres zu verhindern. Anschließend gingen Männer des Kreisfischereivereins zu Fuß den Bach ab, um die toten Fische einzusammeln. Diese werden entsorgt. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Samstagsausgabe des Westallgäuers vom 08.04.2017.



