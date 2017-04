5.022 Argenbühler Bürger dürfen am Sonntag entscheiden, wer das Rathaus führt

Bürgermeisterwahl · Über 130 Argenbühler wissen nicht nur, wen der sieben Kandidaten sie als Bürgermeister haben wollen, sie haben ihn sogar schon gewählt. So viele Stimmzettel sind im Rathaus eingegangen – und es werden noch mehr. Knapp 400 Bürger haben Briefwahlunterlagen beantragt. 5022 Wahlberechtigte sind aufgerufen, am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr den Nachfolger von Josef Köberle zu wählen. Eine Besonderheit in Baden-Württemberg: Die Bürger dürfen bereits ab 16 Jahren zur Wahl gehen.



Stimmabgabe eines Wählers. Bild: Ralf Lienert Dass der neue Rathauschef der 6200-Einwohner-Gemeinde etwa gegen 19 Uhr feststeht, damit rechnet Hauptamtsleiter Frank Högerle nicht. Um diese Zeit soll es zwar bereits ein Ergebnis geben, doch das werde wohl auf eine Neuwahl hinauslaufen: „Die Wahrscheinlichkeit ist bei sieben Kandidaten recht groß. Es wäre eher eine Überraschung, wenn die Entscheidung schon im ersten Wahlgang fallen würde.“ Denn dazu müsste einer der Kandidaten mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen bekommen. Ist das nicht der Fall, gibt es zwei Wochen später eine Neuwahl – möglicherweise mit noch mehr Kandidaten. Bewerbungen nimmt das Rathaus dann bis kommenden Mittwoch, 18 Uhr, an. Högerle hat das Gefühl, dass viele Wähler noch unentschlossen sind. Das Interesse sei aber durchaus groß. Viele Bürger haben die Wahlveranstaltungen besucht. Deswegen rechnet der Hauptamtsleiter auch mit einer hohen Wahlbeteiligung. Eine Zahl kann und will er aber nicht nennen: „Das ist schwer zu sagen.“ 40 Wahlhelfer sind am Sonntag im Einsatz. Sie nehmen in den Wahllokalen in Christazhofen, Eisenharz, Eglofs und Ratzenried die Stimmzettel entgegen. Dort kann man laut Högerle auch Briefwahlunterlagen abgeben. Und falls sich der Poststreik bemerkbar gemacht hat: Wer glaubhaft versichert, dass ihm ein beantragter Wahlschein für die Briefwahl nicht zugegangen ist, kann auch noch am Samstag von 10 bis 12 Uhr neue Briefwahlunterlagen im Rathaus Eisenharz beantragen. Die öffentliche Bekanntgabe des Ergebnisses findet etwa um 19 Uhr vor dem Rathaus in Eisenharz statt. Die Feuerwehr sorgt für die Bewirtung. Die sieben Kandidaten: Aaron Wild, 36, selbstständiger Unternehmer, Eglofs

Marianne Nägele, 39, Kriminalbeamtin, Christazhofen

Albert Hampel, 53, Diplom-Verwaltungswissenschaftler, Wangen

Johannes Auerswald, 33, Diplom-Sozialpädagoge, Wangen

Roland Sauter, 41, Diplom-Verwaltungswirt (FH), Kißlegg

Klaus Kubenz, 54, Polizeibeamter, Sigmaringen

Hans-Jörg Nordmeyer, 51, selbstständiger Handwerks-Dienstleister, Heubach (Ostalbkreis, nahe Stuttgart) Die sieben Kandidaten: