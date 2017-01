Wie Sonthofens Innenstadt für Kunden attraktiv wird

Stadtentwicklung · Eine Innenstadt, die auch für junge Menschen mehr „sexy“ ist, ohne zahlungskräftige ältere Kunden zu vergraulen – das ist einer von vielen Ansätzen, das Zentrum und seinen Handel zu stärken.



Kein Stadtzentrum mit Herz. Die Innenstadt von Sonthofen strahlt wenig Glanz aus. Sie sollte besser sexy und charmant rüberkommen. Bild: Charly Höpfl

Auch die Laden-Öffnungszeiten, manches Sortiment sowie die Frage nach Grünflächen macht nicht jeden Passanten glücklich. Die Erkenntnisse stammen aus einer Befragung, die das Kölner Institut für Handelsforschung in Sonthofen und 120 weiteren Städten vornahm. Ergebnisse stellte Andreas Maier von der Stadtverwaltung dem Wirtschaftsausschuss vor.

Konkret befragt wurden in der Fußgängerzone an zwei Tagen 285 Menschen, wie sie die Attraktivität der Innenstadt bewerten. In der Durchschnittsnote „2,7“ sieht Maier zwar den Hang zu gut, aber die Schulnote „3“ sei letztlich eben nur Mittelmaß.

