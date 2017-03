Weiterer Rückschlag für neues Gewerbegebiet in Kempten?

Kasernengelände · Nach der erzwungenen Zustimmung zu Flüchtlingsunterkunft droht den Plänen der Stadt für ein neues Gewerbegebiet ein weiterer Rückschlag.



Kasernengelände Kempten Bild: Ralf Lienert

Die hochfliegenden Pläne, die die Stadt nach Abzug der Bundeswehr mit der freigewordenen Kaserne als zukunftsweisendes Gewerbegebiet hat, sind in Gefahr: Die Bundespolizei baut in Kempten eine Inspektion mit 200 Beschäftigten auf und will die Bundesliegenschaft mit Beschlag belegen, sofern sie keinen besseren Standort findet.

Dies verlautet aus der Behörde, eine offizielle Stellungnahme lehnte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion München gestern auf Anfrage ab. Die Stadt Kempten bemüht sich seit Auflösung des Bundeswehr-Standorts darum, sämtliche Liegenschaften dem Bund abzukaufen. Sie hat auch ein Vorkaufsrecht – sofern nicht andere Bundesbehörden Ansprüche anmelden oder vordringliche staatliche Aufgaben berührt sind.