Walser Dialoge beleuchten heuer die Sehnsucht nach der Einfachheit

Gesprächsrunde · Touristikern im Allgäu Branchentrends aufzeigen und eine neue Form des Austauschs bieten: Mit diesem Ziel fanden Mitte der 90er Jahre die ersten Kleinwalsertaler Dialoge statt.



Einweihung der Olympiabahn am Ifen im Kleinwalsertal Bild: Martina Diemand

Inzwischen hat die Veranstaltung der Walser Raiffeisen Holding andere Ansprüche: Mal provokant, mal philosophisch sollen Themen der Zeit hinterfragt und überraschende Perspektiven gezeigt werden. So auch am Freitag, 31. März: Dann beleuchten vier Referenten die „Sehnsucht nach Einfachheit“. Der Wunsch nach einem schnörkellosen, ballastfreien Leben ist ein hochaktuelles Thema. Auch Dr. Andreas Gapp, Vorstand der Walser Raiffeisen Holding, begegnet diesem Phänomen immer öfter: „Jeder will es einfacher und dennoch leben wir in einer komplexen Welt.“