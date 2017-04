Töpfer in Dietmannsried baut neues Labor für Bio-Milch

Babynahrung · Mit Babynahrung und Babypflege hat die Töpfer GmbH in Dietmannsried im vergangenen Jahr 50 Millionen Euro umgesetzt. „Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden und schreiben weiter schwarze Zahlen“, sagt Geschäftsführerin Susanna Gabler.



Töpfer Dietmannsried baut ein neues Labor. Bild: Peter Roth

„Wir halten am Standort fest und investierten vier Millionen Euro in ein neues Labor zur Qualitätssicherung und in neue Lagertanks.“ 1923 war das Unternehmen von Leipzig nach Dietmannsried umgezogen, weil die Qualität der Milch am alten Standort nicht mehr ausreichte.

„Konsequenterweise siedelte Max Töpfer mit seinem ganzen Werk mitten in die Natur“, sagt Susanna Gabler.