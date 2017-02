Tag der Ausbildung: Mehr als 1.200 Schüler besuchen Firma Deckel Maho in Pfronten

Berufsoffensive · Mehr als 1200 Schüler haben den „Tag der Ausbildung“ des Pfrontener Maschinenbauunternehmens Deckel Maho genutzt, um sich über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Sechs verschiedene Ausbildungsberufe sowie vier duale Studiengänge bietet das Unternehmen an.



"Tag der Ausbildung" mit Schülern aus Füssen, Marktoberdorf und Kempten und weiteren Schulen aus dem Allgäu. Bild: Matthias Becker

Auch Englisch steht auf dem Lehrplan, wie Personalleiter Udo Lademann erklärt, schließlich gehört man als Tochtergesellschaft des DMG Mori Konzerns zu einem Weltunternehmen. So können die Auszubildenden bei der Hausausstellung in dieser Woche auch Besuchern aus aller Welt auf Englisch erklären, wie sie zu Industriemechanikern, Elektronikern oder Mechatronikern ausgebildet werden. Schließlich interessieren sich die internationalen Gäste des Unternehmens zunehmend für das duale deutsche Ausbildungssystem, so Lademann.