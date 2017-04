Stadt Marktoberdorf legt Haushalt fest

Finanzen · Intensiv war die Suche der Stadträte danach, wo sich im Marktoberdorfer Etat etwas sparen lässt. Mehr als bereits der Finanzausschuss haben sie bei den Ausgaben nicht entdeckt. Also schauten sie auf die Einnahmen.



Marktoberdorf Bild: Heinz Budjarek

Und siehe da: Mit 14:10 Stimmen folgte eine Mehrheit dem Antrag der CSU, die Grundsteuer B (für Grundstücke) auf 375 Prozent anzuheben. Der Ausschuss hatte das abgelehnt.

Der Vorschlag der Verwaltung sah eine Steigerung von 325 auf 350 Prozent und damit in etwa auf den Durchschnittswert im Landkreis vor. Dann wären 160.000 Euro mehr in die Kasse geflossen. Nun sind es sogar 320.000 Euro. Am Gesamtvolumen des Haushalts ändert das wenig.