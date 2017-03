Ryanair fliegt von Memmingen aus neue Ziele an

Allgäu Airport · Die irische Fluggesellschaft Ryanair baut ihr Engagement am Allgäu Airport aus. Ab Herbst wird eine Maschine fest in Memmingen stationiert. Außerdem soll die Zahl der Verbindungen um sieben auf dann 17 steigen.



Ryanair Maschine

Ryanair rechnet damit, dass die Zahl der Fluggäste in Memmingen 2017 auf über 800.000 steigen wird. Das erläuterte Marketingchef Kenny Jacobs bei einer Pressekonferenz am Allgäu Airport. Airport-Chef Ralf Schmid rechnet damit, dass Ryanair in den nächsten Jahren weitere Maschinen in Memmingen stationieren wird.

Ziele werden unter anderem Stockholm, Sevilla, Warschau und Thessaloniki sein.

Hoffnungen auf innerdeutsche Flugverbindungen wollte Ryanair für die nächste Zeit nicht machen.