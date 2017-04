Marktoberdorfer Fernwärme wird günstiger

Preissenkung · Zum vierten Mal in Folge senkt die Marktoberdorfer Fernwärme ihre Preise. Das spart dem Besitzer einer Doppelhaushälfte etwa 50 Euro im Jahr. Im Vergleich zur ersten Preissenkung sind es sogar 230 Euro pro Jahr.



Fernwärme Marktoberdorf GmbH Bild: Andreas Filke

Die Gesellschaft will weitere Privatkunden werben und so das Netz im Zentrum der Stadt verdichten. Ein Ausbau der Leitung zum Gelände des ehemaligen Krankenhauses kommt jedoch nicht in Frage. Dort entstehen zwar genügend Häuser, aber die werden im Niedrigenergie- oder Passivhausstandard erbaut, nehmen also zu wenig Wärme ab. Da lohne die Investition nicht, sagten Geschäftsführer Wolfgang Guggenmos und die kaufmännische Leiterin Sabine Nikol.