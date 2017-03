Maria Amtmann folgt als neue Chefin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen

Amtsübergabe · „Lieber Peter, was war denn Dein schönstes Erlebnis in all den Jahren bei der Agentur für Arbeit?“ Bei dieser Frage seiner Nachfolgerin Maria Amtmann musste der langjährige Chef der für das ganze Allgäu zuständigen Agentur für Arbeit, Peter Litzka, nicht lange überlegen.



Offizielle Amtsübergabe Arbeitsagentur von Peter Litzka auf Maria Amtmann. Bild: Benedikt Siegert Es sei nach Tagen der Ungewissheit und des Bangens die erlösende Nachricht gewesen, dass vier Kolleginnen aus Sonthofen, die mit dem Auto schwer verunglückt waren, den Unfall wohl relativ gut überstehen werden. Litzka erzählte diese Geschichte bei der offiziellen Amtsübergabe der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen im Kornhaus Kempten. Und diese Episode unterstrich all das, was vorher die Redner angesprochen hatten: Litzka sei ein Agentur-Chef gewesen, dem nicht nur die Vermittlung und Qualifizierung von Arbeitslosen sowie die Versorgung mit geeigneten Kräften am Herzen gelegen war, sondern ganz besonders auch das Wohlergehen seiner Mitarbeiter – derzeit 260 im ganzen Allgäu. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Donnerstagsausgabe unserer Zeitung vom 23.03.2017.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper