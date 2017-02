Kempten: Umweltkabarettist Jan Jahn will Besucher zum Nachdenken anregen

Altbautage · Die „18. Allgäuer Altbautage“ stehen am 4. und 5. März wieder an. Dabei präsentieren sich in Kempten 70 Aussteller. Am 4. März tritt auch Jan Jahn mit seinem Umweltkabarett auf. Er möchte die Besucher der Altbautage zum Nachdenken anregen – ohne erhobenen Zeigefinger, aber mit Humor.



Altbautage Bild: Jan Jahn Herr Jahn, „In zehn Schritten zum Weltretter“ heißt Ihr Programm, mit dem Sie bei den Allgäuer Altbautagen auftreten. Hört sich nach konkreten Anweisungen an, mit denen man als Bürger den Weltuntergang verhindern kann. Jahn: Ich hatte den Eindruck, dass manchmal Verwirrung herrscht, welche persönlichen Maßnahmen wirklich etwas bringen. E 10 trinken statt tanken? Nur noch Bio-Pizza beim Pizzaboten bestellen? Eine Biogasanlage für die Toilette? Also habe ich einfach mal bei Greenpeace nachgefragt, welches die ihrer Meinung nach zehn wichtigsten Punkte sind, wie wir im Alltag der Umwelt was Gutes tun können. Und habe dann ein Programm darauf aufgebaut. Der Titel ist natürlich maßlos übertrieben. Der Einzelne kann die Welt ja nicht retten. Aber jeder kann seinen Beitrag dazu leisten – und dadurch andere motivieren, mitzumachen. Zum Beispiel indem er sein Haus dämmt oder eine energiesparende Heizung einbaut. Das komplette Interview lesen Sie in der Donnerstagsausgabe unserer Zeitung vom 16.02.2017.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper