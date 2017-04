Kaum etwas zu sparen im Marktoberdorfer Haushalt

Finanzen · Der Wille war da, die Zwänge waren stärker: Sechs Stunden lang hatten sich die Stadträte im Finanzausschuss durch den Marktoberdorfer Haushalt gekämpft, vieles hinterfragt, am Ende aber nur weniges gestrichen. So behält der von Kämmerer Wolfgang Guggenmos ausgearbeitete Entwurf ein Volumen von knapp 54 Millionen Euro.



Busbahnhof Marktoberdorf mit Blick auf die Gleise. Bild: Heinz Budjarek

Der Ausschuss empfahl dem Stadtrat, den Etat zu verabschieden. Einzig Christian Vavra (Grüne) lehnte das Zahlenwerk ab. Er hatte diverse Punkte genannt, wo seines Erachtens bis zu 970.000 Euro gespart werden könnten.

Er fand aber keine Mehrheit. Die Freien Wähler gingen noch weiter. Sie hatten den Antrag gestellt, in den meisten Bereichen den Ansatz pauschal um zehn Prozent zu kürzen. Sie blieben mit dem Vorschlag allein. Die letzte Entscheidung über den Haushaltsentwurf fällt der Stadtrat in seiner Sitzung am kommenden Montag.