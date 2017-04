Flüchtlinge lösen Fachkräftemangel im Ostallgäu nicht

Handwerk · Derzeit sind in ganz Schwaben 450 Flüchtlinge in Ausbildung. Dies berichtete der Präsident der Handwerkskammer (HWK) Schwaben, Hans-Peter Rauch, bei einem Meinungsaustausch mit dem Ostallgäuer CSU-Kreisvorstand.



Flüchtlinge werden vermehrt als Fachkräfte angeworben. Damit allein sei der Fachkräftemangel aber nicht zu beheben, sagt die HWK. Bild: Sven Hoppe (dpa)

Dennoch sieht Rauch, selbst Metzgermeister in Waltenhofen, in der Anwerbung von Flüchtlingen keine Lösung für den Fachkräftemangel der Wirtschaft, heißt es in einer Pressemitteilung der CSU.

Es dürfe keinesfalls Abstriche in der Ausbildungsqualität geben, um Flüchtlinge als Fachkräfte zu gewinnen. Damit wandte sich Rauch gegen „Teil- oder Schmalspurausbildungen“. Der Handwerkskammerpräsident betonte, dass es nicht nur Enttäuschungen, sondern auch positive Beispiele gebe.