Erste Schweinemast im Stadtgebiet Kempten: Stall für 1.300 Tiere im Weiler Sterklings genehmigt

Landwirtschaft · Rindviecher – an die sind Kemptener gewohnt. Die Höfe in der Stadt und dem Umland betreiben traditionell Milchwirtschaft. Wenn dagegen ein durchdringendes Oooiiiink im Stall ertönt, werden alle hellhörig. Was Schweine angeht, steht im Stadtgebiet eine Premiere bevor: Im Ortsteil Sterklings, also weit draußen im Nordosten, will ein Landwirt eine Schweinemast für 1.300 Tiere aufbauen.



Michael Dorn (24), Landwirt aus Rohr bei Waltenhofen ist Schweinezüchter: Auf dem Arm hält er ein vier Wochen altes Ferkel der Rasse Duroc. Bild: Ralf Lienert Landwirt Michael Rohr wagt den Sprung ins Neuland. Wobei er mit dem Metier an sich bereits vertraut ist. Im Waltenhofener Ortsteil Rohr hält er bereits 120 Mutterschweine für die Zucht. Auf dem Hof seines Onkels in Sterklings will er das Modell mit einer Mast ausbauen. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Dienstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kempten, vom 21.02.2017.



