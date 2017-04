Das Café Mangold in Weiler-Simmerberg stellt selber Osterhasen aus drei Schoko-Güssen her

Konditorei · „Die macht ihr doch niemals selber“, diesen Satz hört Annegret Propf vom Café Mangold in Weiler oft. Gemeint sind die Schokoladenfiguren, die das Café verkauft. Zurzeit stehen in den Regalen Hasen und Hühner in verschiedensten Formen und Größen, dazu Herzchen, Tafeln und natürlich Kühe.



Das Café Mangold stellt leckere Schoko-Osterhasen selbst her. Bild: David Specht Ihr Vater Sigmund Mangold, von dem die Konditormeisterin das Geschäft übernommen hat, habe einen ungläubigen Buben sogar mal in die Backstube mitgenommen, erzählt Annegret Propf. In dem kleinen Raum gegenüber der Küche füllt flüssige Schokolade zwei halbrunde Töpfe, auf einem schmalen Arbeitstisch bereitet Propf die zweiteiligen Gussformen vor. Die Schokolade bringt ein Großhändler nach Weiler, ein Block wiegt 2,5 Kilogramm. In der Backstube schmilzt die Konditormeisterin diese Blöcke ein. 30 Grad darf die Schokolade haben, nicht mehr und nicht weniger. „Sonst bricht die Figur“, erklärt sie. Vor Ostern verkauft das Café vor allem Hasen und Hühner, Kühe gibt es ganzjährig „und im Winter haben wir dann das gleiche Theater mit Nikoläusen“. Auf was die Konditormeisterin bei der Herstellung der schokoladigen Kunstwerke aufpassen muss, lesen Sie in der Samstagsausgabe des Westallgäuers vom 01.04.2017.



