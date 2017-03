Das Allgäuer Brauhaus bringt ein neues alkoholfreies Getränk auf den Markt

Getränke · Mehrere Allgäuer Brauereien sind derzeit mit neuen Produkten auf dem Markt. Eines dieser Getränke ist das "Allgäuer Büble Edel-Weißbier alkoholfrei" des Allgäuer Brauhauses, das nun die Familie der Büble-Biere ergänzt.



Allgäuer Brauhaus Kempten Bild: Ralf Lienert

Alkoholfreie Biere haben sich überaus positiv entwickelt: Einst als Autofahrerbier belächelt, sind sie heute mehr denn je gefragt. Bei Sportlern, Figurbewussten und Genießern, die sie als erfrischende Alternative zu Säften oder Süßgetränken schätzen.

"Jeder 20. Liter Bier, der in Deutschland gebraut wird, ist alkoholfrei. In diesem Wachstumssegment investeren wir nun mit unserem neuen Algäuer Büble Edel-Weißbier alkoholfrei", sagt Heinz Christ, Vorstand im Allgäuer Brauhaus in Kempten mit der Produktionsstätte in Leuterschach bei Marktoberdorf.