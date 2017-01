Buchloer Firma baut Akkordeons und Harmonikas für Musiker weltweit um

Musik · Mit dem Lied von 2003 wurde die Kölner Musikgruppe richtig bekannt – sogar in Kaufbeuren wird zum Fasching die Ableitung „Viva Buronia“ geschmettert. Doch zu einem Teil führt die Spur des Erfolges der Kölner nach Buchloe. Denn die Firma Harmonia Depot Süd (HDS music) baut Instrumente um, um sie bühnentauglicher zu machen.



Franz Schmid in seiner Buchloer Werkstatt. Dort werden die Handzuginstrumente mit Mikrofonanlage oder digitaler Schnittstelle umgerüstet und zugleich händisch und am Computer geprüft. Bild: Markus Frobenius

„Wir bauen Mikrofonsysteme in Akkordeons und Harmonikas ein, damit die Instrumente in Bierzelten hörbar sind“, erklärt Geschäftsinhaber Franz Schmid. Mit der Spezialisierung auf Akkordeons und Harmonikas ist das Unternehmen in Deutschland zwar nicht allein, aber mit dem Angebot schon, meint der gebürtige Pasinger.

Denn zum einen werden die Handzuginstrumente mit den Mikrofonen bühnentauglich gemacht. Zum anderen ändert Schmid die Instrumente auch für Entertainer ab: Dabei werden Bauteile in das Instrument eingebaut, um die Tastatur elektronisch zu erfassen.