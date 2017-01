Bauplus in Kaufbeuren mit 91 Ausstellern

Messe · Umgestalten, Sanieren, Wohnen – 91 Aussteller aus dem Bau- und Einrichtungsbereich versammelt Messeveranstalter Jens Güttinger am Wochenende bei seiner 8. Bauplus in der Kaufbeuer Karthalle (an der B 12).



Bauplan Bild: www.BilderBox.com (www.BilderBox.com) Vor allem regionale Anbieter und ein praxisnahes Vortragsprogramm sollen die Besucher wieder mit Anregungen, Tipps und Informationen versorgen, sagt Veranstalter Jens Güttinger vom Ulmer Messeunternehmen Mema Messe & Marketing. Themen sind erneuerbare Energien, Gebäudesanierungen, Wohnungseinrichtung, Fördermöglichkeiten und Gartengestaltung. Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag, 4./5. Februar, jeweils von 10 bis 18 Uhr im Allgäu-Messe-Center (Karthalle) Kaufbeuren. Eintritt und Parkmöglichkeiten sind frei. Mehr zum Programm der Bauplus erfahren Sie in der Mittwochsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kaufbeuren, vom 01.02.2017.



