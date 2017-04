Ausverkauf in Kaufbeurens Prachtmeile

Handel · Sie ist zornig und traurig zugleich. „Früher war das hier eine schöne Einkaufsstraße.“ Nach 30 Jahren sperrt Kirsten Häusler demnächst ihr Bekleidungsgeschäft Einhorn in der Kaiser-Max-Straße zu. „Das muss die Stadt jetzt schultern“, sagt sie mit Blick auf die Situation im Süden der Altstadt und Handelsmagneten wie Röther im Norden.

Die geplanten Fachmarkzentren im Forettle und in der Mindelheimer Straße verschärften die Situation bald weiter. „Dramatisch“ nennt sie die Lage. Die Unternehmerin beschreibt damit die Entwicklung in der Kaiser-Max-Straße, in der sich die Veränderungen gerade ballen.