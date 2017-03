An der Memminger Straße in Kempten werden neue Geschäfte gebaut

Nahversorgungszentrum · Die Anwohner im geplanten Wohngebiet auf der Halde-Nord sollen so nah wie möglich Einkaufsmöglichkeiten finden. Und die Menschen in Neuhausen und Hinterbach, die bisher in der Nähe gar kein Angebot finden, auch. Daher unterstützt die Stadt ein Nahversorgungsprojekt an der Memminger Straße.



Der bestehende C&C-Großmarkt ist nicht für Jedermann zugänglich, sondern nur für Großabnehmer. Er soll abgerissen werden. Bild: Matthias Becker Die vorgesehene Verkaufsfläche der Geschäfte zusammengenommen ist dem Wirtschaftsbeauftragten im Stadtrat, Kreishandwerksmeister Hans-Peter Hartmann, allerdings „ein gutes Stück“ zu groß. Seiner Meinung nach konterkariert das Vorhaben in seiner jetzigen Dimension das Einzelhandelskonzept für die Innenstadt, da es sich nicht mehr um Nahversorgung handle, sondern um Einzelhandel im großen Stil. Hartmann fürchtet sogar, dass die am „großen Loch“ gescheiterten Investoren fragen: Warum darf dort etwas entstehen, was uns verboten wurde? Mehr über das Thema erfahren Sie in der Dienstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kempten, vom 21.03.2017.



